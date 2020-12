Il Napoli cercherà nella sessione invernale di cedere il polacco Arek Milik per evitare di perderlo a parametro zero. Dopo i tentativi non riusciti in estate con la Juventus, la Roma, il Tottenham e la Fiorentina, ora è il turno dell’Atletico Madrid. I “cochoneros” cercano un’attaccante per la sessione invernale, viste le non perfette condizioni di Diego Costa e Luis Suarez.

Fonte: As