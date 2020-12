Az/Napoli: Zielinski guarderà le spalle del trio in attacco

Ieri lo ha invitato a sorridere. Gattuso ha chiesto a capitan Insigne di non essere musone. Lorenzo, in vesti ufficiali, è di solito molto “serio”. In più, adesso, è segnato dalla scomparsa di Maradona, come tutti i napoletani, forse anche più di quanto egli stesso si aspettasse. Però, sorridente o no, sarà lui a guidare l’attacco azzurro in Olanda. Accanto a lui, Mertens e Politano, per un 4-3-3 che diventa 4-2-3-1 all’ occorrenza. Zielinski, che sta ritrovando la condizione fisica ed il suo posto in campo, nella doppia veste di mediano-trequartista. Su La Repubblica si fa riferimento ad un turnover limitato: “L’abito tattico sarà fluido: un 4-3-3 che diventa un 4-2-3-1 in fase di possesso. Zielinski avrà il doppio incarico. Aiuterà i due mediani e poi si inserirà tra le linee per innescare la manovra con le sue accelerazioni. Resta ovviamente il ballottaggio con Elmas: il macedone potrebbe anche sostituirlo nella ripresa in una sorta di staffetta”.