Venerato: “Rinnovo Insigne? Ecco come stanno le cose”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Lorenzo Insigne è un giocatore richiesto, ha mercato anche all’estero. Il giocatore di Frattamaggiore, però, è molto intelligente. Potrebbe guadagnare tanto altrove, ma poi perderebbe il suo Napoli. Quindi potrebbe venire incontro alle esigenze economiche del club, nonostante voglia un ingaggio più alto“.

“Ci vorranno dei colloqui tra le parti in Primavera. In questo momento non c’è nessuna trattativa tra il Napoli e il suo agente per parlare di un prolungamento del contratto. Insigne sa che lasciando Napoli potrà guadagnare di più a livello economico, per restare dovrebbe accontentarsi di meno soldi. Il Napoli vuole prendere giocatori giovani e con stipendi ridotti dal prossimo anno. Insigne e Gattuso si amano e si stimano, nel vero senso della parola, la permanenza di Gattuso potrebbe essere indicativa in chiave futura”.