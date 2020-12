Un amico di infanzia di Diego: «A Cuba c’era chi lo ubriacava di proposito»

Archiviato troppo velocemente il dolore e il riserbo, in Argentina ormai sta uscendo di tutto sulla vita e soprattutto sugli ultimi giorni di Diego. Una delle ultime rivelazioni arriva da uno dei suoi amici di infanzia, Mariano Israelit che Diego aveva ribattezzato “el Feo”, ovvero “quello brutto”. Mariano ha sempre sostenuto che Diego aveva attorno persone che non gli volevano bene. E via radio, a La Red AM910, ha accusato una persona del clan di Maradona che quando vivevano a Cuba compariva un tale Charly che gli portava sistematicamente da bere: “Vuoi una birretta?”, gli diceva, mentre non era certo Diego a chiederla. Charly che controllava tutto lo avrebbe fatto di proposito, secondo El Feo, e sistematicamente alla stessa ora finché Maradona non crollava. A domanda diretta, se fosse una cosa voluta, Mafriano ha risposto: «Su questo non c’è il minimo dubbio».

Fonte: (Cds)