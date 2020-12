Ultime Crotone – Un recupero in attacco per Stroppa in vista del Napoli

Questo pomeriggio il Crotone ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domenica 6 Dicembre alle ore 18,00 all’Ezio Scida contro il Napoli. Seduta iniziata in sala video e proseguita sui campi dell’Antico Borgo: nel menu odierno, dopo l’attivazione, possesso, tattica e a chiudere una partitella a campo ridotto. Rispetto a ieri, Messias ha lavorato col gruppo.

Per domani è in programma una seduta mattutina sempre al centro sportivo.

Fonte: fccrotone.it