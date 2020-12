Tambaro (FIGC Campania): “Una vittoria veder arbitrare Frappart. In italia c’è bisogno di una riforma…”

A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuliana Tambaro, Vicepresidente Comitato Regionale Campano Figc : “Una grande vittoria per le donne veder arbitrare Stéphanie Frappart. Noi donne stiamo riuscendo ad avere sempre più ruoli di prestigio e dimostrando di far bene anche nel calcio, nonostante sia un ambito prettamente maschile. In Campania abbiamo la Marotta che è un arbitro internazionale, noi donne del Sud ci facciamo sentire. Maria Marotta è un arbitro partito da piccola nella realtà campana, nella sezione di Sapri e volta per volta la ritroviamo come arbitro internazionale insieme ad arbitri donna della Campania. Abbiamo organizzato anche con l’ODG Campania – che ha una squadra di calcio a 5 – partite per organizzazioni di beneficenza, abbiamo fatto un vero e proprio gioco di squadra per dar valore alle dirigenti delle varie componenti federali. Gli arbitri donna sono aumentate, anche in Campania, questo mi dà tanta gioia. Il Napoli femminile è in Serie A, il Pomigliano in Serie B ed è un grande orgoglio. Sostengo la linea della meritocrazia, in tutti i sistemi italiani c’è bisogno di una riforma in questo senso. Bisogna rimboccarsi le maniche e dare un rilievo di caratura internazionale a tutte le nostre attività, da quelle sportive a quella di natura commerciale. Noi donne stiamo lottando tanto per avere riconoscimenti in ogni campo, ma è una lotta continua contro i pregiudizi, le barriere che quotidianamente ogni donna incontra. È complicato, ma posso dire di essere cresciuta in un ambiente in cui ho assaporato il calcio, facendo qualsiasi cosa si potesse fare all’interno di una società perché mi gratifica sapere l’effetto che il calcio fa alla gente”.