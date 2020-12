Rascio: “Centro Paradiso? Era di una società di Corbelli”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il professor Nicola Rascio, curatore fallimentare SSC Napoli, ecco le sue parole: “Centro Paradiso? Posso dare una risposta parziale. Nel 2004 era stato venduto nel 2000 ad una società riferibile a Corbelli, realizzando una plusvalenza. La società di Corbelli lo diede in fitto al Napoli: la proprietà era in capo a due banche, una era San Paolo. Il fallimento ha cercato di invalidare gli atti, ma i giudizi hanno dato esito negativo al fallimento. L’immobile è delle società di leasing con Corbelli che non dovrebbe aver riscattato il bene. La società di Corbelli non dovrebbe aver esercitato il riscatto. All’epoca provammo a riportare nel patrimonio del Napoli questo bene, ma non ci riuscimmo. Ci sono due società di leasing, una legata a San Paolo, che hanno il bene. Ragionevole pensare che non siano stati rivenduti viste le condizioni. All’epoca stimammo il valore in 7 milioni. Il centro di Marianella l’abbiamo venduto a poco più di uno. Considerato come appare, potrebbe valere anche poco più di un milione. Nel 2018 abbiamo venduto Marianella: De Laurentiis non ha mai fatto offerte, ma si è interessato”.