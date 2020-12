Politano scopre le carte: ecco il poker del romano ed anche ex

Ancora a segno anche Politano pur entrando della panchina, pochi miti gli sono servito per colpire: l’ex interista letteralmente trasformato ds Ringhio, era stato tra i migliori anche nel match di Europa League contro il Rijeka. Spunti, dribbling, concretezza e fiuto del gol: Politano è stato un protagonista anche nel successo contro la Roma dando il suo contributo nell’ultima parte del match. Questa è la filosofia di Gattuso, tutti devono essere pronti da dare il massimo sia partendo dall’inizio, sia a partita in corso. E in questa stagione l’esterno di attacco è entrato al meglio in questa filosofia. Giovedì c’è un altro match decisivo in Europa Legue contro l’Az, Politano è stato già decisivo in trasferta con il gol vincente alla Real Sociedad. R.Ventre (Il Mattino)