Pisani (avvocato): “Ecco quale messaggio ha voluto lasciarci Maradona”

L’avvocato Angelo Pisani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore: “Il peso del cuore di Maradona non lo conosciamo, ma sicuramente la sua condizione clinica era sofferente. Dal punto di vista cardiologico, c’è stato qualcosa che non ha funzionato prima, nel controllo, e dopo, nella degenza; Diego non doveva essere dimesso così presto. Maradona andava seguito in maniera particolare, soprattutto in degenza, cosa che invece non è accaduta”.

Jana non è la figlia di Maradona?

“Essendo stata riconosciuta dal Tribunale argentino, questa è solo un’ulteriore fake news”.

Questione dei possibili beni rubati al Pibe?

“Durante disgrazie e tragedie c’è sempre lo sciacallo di turno che cerca di arricchirsi in ogni modo, quindi non mi meraviglia che qualcuno abbia messo le mani sui tesori di Maradona”.

Medico di Diego?

“Le indagini ci sono, c’è una procedura in corso ed è normale che, oltre al medico, tutti i soggetti che sono stati vicino a Maradona devono chiarire la propria posizione. Bisogna indagare a 360 gradi, non solo sul medico e la sua strana telefonata all’ambulanza. Dobbiamo comprendere chi ha fatto cosa e chi, invece, non ha fatto ciò che doveva. In questa tragedia, Maradona ha voluto far sì che si lanciasse un ulteriore messaggio: la solitudine fa più male di qualsiasi altro colpo”.