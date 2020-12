Per Hysaj ci sono buone notizie. Ecco il possibile ritorno in campo

In attesa di recuperare Osimhen dal problema alla spalla e dal Covid-19 Rrahamani, il Napoli ha una buona notizia per quanto riguarda Hysaj. Il terzino albanese è risultato negativo all’ultimo giro di tamponi e questa mattina ne farà un altro, ma difficilmente sarà convocato per l’Olanda e domenica Crotone. Probabilmente per la sfida in Europa League contro la Real Sociedad oppure al San Paolo contro la Sampdoria.

Fonte: Il Mattino