Osimhen, cautela obbligatoria: in dubbio anche per Crotone

Si valuterà con cautela, il problema appare delicato. Victor Osimhen, dopo l’infortunio rimediato con la sua Nazionale, sta proseguendo con terapie e lavoro personalizzato. Negli ultimi giorni si era ipotizzato un suo rientro per la trasferta di Crotone. Ma, come si legge stamattina sul Corriere del Mezzogiorno, ciò non è affatto sicuro. Il quotidiano spegne gli entusiasmi: “L’attaccante africano ha già saltato le sfide di campionato con il Milan e con la Roma e quella di Europa League contro i Rijeka. Non sarà della partita nemmeno con l’Az Alkmaar ed è in forse anche per la trasferta di Crotone. Cautela obbligatoria perché è un infortunio molto delicato ed è soggetto a ricaduta”.