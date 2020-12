Matteo Politano: “Champions League e Supercoppa, due regali per Maradona”

Il Napoli, da ieri pomeriggio, ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della trasferta di domani in Olanda contro l’Az Alkmaar. I colleghi di napolimagazine.com hanno intervistato l’esterno d’attacco degli azzurri Matteo Politano: “Come ha detto mister Gattuso, faremo di tutto per vincere un trofeo, magari contro la Supercoppa e fare un regalo a Diego Armando Maradona. Un altro obiettivo è tornare in Champions League, poi personalmente mi farebbe piacere segnare un gol che vale lo scudetto. Dopo i mesi non semplici all’Inter, cercavo una squadra che mi potesse rilanciare e il Napoli è la squadra adatta alle mie caratteristiche. Giocare l’Europeo è un grande obiettivo e vorrei realizzarlo, cercherò di convincere il c.t. Mancini. Su Gattuso ci sono state voci che non stavamo dalla sua parte, ma le parole se le porta via il vento, perchè noi crediamo in lui. Con Lozano il rapporto è ottimo, siamo simili come caratteristiche, compreso il carattere, perciò ci troviamo d’accordo”.

Fonte: Il Mattino