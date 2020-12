La seconda stoccata è di fioretto: la mette a segno Fabian

Dopo la stoccata “magica” di Insigne, tocca a Fabian Ruiz. Lo spagnolo colpisce di…fioretto. Perfetto, chirurgico. Dopo la gara il centrocampista ha sottolineato l’importanza di Gattuso: «Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e fare bene tutte le partite. Facciamo 2-3 partite alla grande, poi in una non ci siamo e dobbiamo correggere questo aspetto. Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato». Una serata dedicata a Diego. Non si poteva non parlarne: «Per i napoletani, per chi gli è stato vicino, per tutti i giocatori: è importante per chiunque. Ha fatto delle cose importanti. Era difficile, ma la vita è questa, sappiamo che è dura». Il ruolo, Fabian ha giocato da mezzala alta sul centrodestra, ruolo che preferisce anche se lui è un mancino: «Mi sono abituato lì perché quando controllo posso calciare ed è per quello, mi sono abituato così da piccolo. Lo si è visto sul gol».

R. Ventre (Il Mattino)