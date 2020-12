Janssen: “Koopmeiners al Napoli? Il giocatore è accostato a molti club…”

Su Radio Marte, è intervenuto Michael Janssen, agente della Wesserman, una delle agenzie più importanti al mondo che cura gli interessi, tra gli altri, di Koopmeiners, capitano dell’AZ, ecco le sue parole: “Sorpreso dalla partita d’andata? Non del tutto, l’AZ è una squadra forte, solida, vera, con un ottimo allenatore e buoni calciatori. L’anno scorso ha giocato un grande campionato, credo che il Napoli sarà una partita complicata anche domani. Conta poco il rendimento delle ultime gare, l’Europa fa storia a sé. In questa gara possono pesare le assenza. Nell’AZ c’è l’assenza di Svensson, che sarà rimpiazzato da un giocatore molto giovane. Questo può essere un tema della partita. Koopmeiners al Napoli? Il giocatore è stato accostato a molti club con tanti rumors, ha alzato l’asticella può giocare l’Europeo con l’Olanda. I rumors però non portano per forza a qualcosa di concreto, vediamo cosa succederà l’anno prossimo. Chi può vincere lo Scudetto? Presto per parlarne, la differenza la farà chi avrà avuto meno casi di COVID-19 e assenze. La Juventus resta avanti ma altre squadre dietro possono dire la loro, tra cui il Napoli.

Nuytinck? Ha rinnovato, resterà all’Udinese. Stryger Larsen? E’ in contatto con altri club, potrebbe muoversi a gennaio o in futuro”.