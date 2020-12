In serie C un altro mister Gattuso si chiama Giacomo e allena il Como

C’è un altro Gattuso sulla panchina di un club professionistico di serie A. Si tratta di Giacomo e da ieri è il nuovo allenatore del Como (serie C). Ha 52 anni, dieci in più rispetto al Gennaro del Napoli, e un passato da calciatore in serie B (ha vestito anche la maglia della Salernitana) e in serie C. L’incarico ufficiale è arrivato ieri, quando il Como ha comunicato l’esonero di Marco Banchini e la decisione di affidare la prima squadra al suo vice Gattuso. Per lui, nativo di Como, non si tratta della prima esperienza da allenatore visto che all’inizio degli anni 2000 era stato sulla panchina di Canzese, Novara e Como. Poi una lunga trafila nelle giovanili e nello staff tecnico del Novara dal 2007 al 2020. Pochi mesi fa ha accettato la chiamata da parte del suo ex compagno Carlo Alberto Ludi diventato intanto ds del Como. Gli era stato affidato il compito di affiancare Banchini sulla panchina della prima squadra,ma dopo i risultati poco brillanti di inizio stagione, l’allenatore è stato esonerato. In attesa che la società scelga eventualmente la nuova guida tecnica, Giacomo sarà a tutti gli effetti il secondo Gattuso allenatore tra i professionisti. Fonte: Il Mattino. Foto (ciaocomo.it)