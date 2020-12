I quattro moschettieri del gol, la prima stoccata è di Insigne

Poker. Il Napoli ha “calato” quello contro la Roma. Stoccate vincenti da quattro moschettieri diversi. Tutti per Maradona. Il festival lo ha aperto, come giusto che fosse, capitan Insigne. Una punizione degna di Diego. Dopo il gol, Lorenzo, ne ha baciato la 10. «Sicuramente questi giorni dopo la morte di Maradona ci hanno dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo. Dedichiamo a lui la vittoria», ha dichiarato a Sky. Un Napoli perfetto che ha dominato la Roma. «La partita con la Roma deve essere un punto di partenza, se giochiamo così possiamo battere chiunque. Testa bassa e lavorare, possiamo fare grandi cose». Il capitano è sempre più un leader, rialza la sua testa e quella della squadra dopo la brutta partita contro il Milan. Adesso occorre solo continuare. Lassù, c’è qualcuno in più da rappresentare…