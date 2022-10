Gennaro Gattuso: “Il modulo? Si parla troppo di numeri serve sempre l’atteggiamento. Insigne deve essere meno “musone” “

Manca poco la partenza verso l’Olanda, dove domani il Napoli affronterà l’Az Alkmaar, per la penultima gara della fase a gironi di Europa League. Ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. “Il modulo? Mi viene da sorridere quando sento il 4-2-3-1, ma è da solo 5 partite che lo applico, io ho sempre giocato con il 4-3-3. Si parla troppo di numeri, però serve sempre l’atteggiamento o il classico veleno che non ci deve mai mancare. Io faccio giocare i più forti ma voglio una squadra con la giusta determinazione. Insigne? A livello tecnico non si discute, però deve essere meno musone. Non si deve chiudere in un mutismo selettivo e giocare con il sorriso, è questo il salto di qualità che deve fare. Sulla gara contro l’Az Alkmaar dico che sarà una partita complicata, non gli devi concedere spazi, vedi la partita del San Paolo. Dovremo fare una partita attenta, ci giochiamo davvero tanto, ho visto la squadra che si è allenata bene. I cambi? Dipende dal modulo, vedrò che si potrà fare. Per quanto riguarda Osimhen sente troppo il fatto di non giocare, è abbattuto e non arrabbiato, perciò dovremo dargli la giusta carica. Su Mertens, fisicamente sta bene, ma a volte non gli riescono le giocate che faceva in passato”.

La Redazione