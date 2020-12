Gattuso: “La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Siamo pronti”

Dopo la vittoria per 4-0 con la Roma, il Napoli ritorna a pensare all’Europa League e all’impegno in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Una partita da vincere per avvicinarsi alla qualificazione e dare continuità agli ultimi risultati, come dichiarato da Gattuso in quest’intervista a Sky Sport.

Questa squadra può porsi come obiettivo quello di portarsi dietro lo spirito visto con la Roma?

“Siamo una squadra forte tecnicamente e che ha toccato con mano, anche nelle passate gestioni, che non può permettersi di non metterci il veleno o di non fare una corsa in più. La qualità ti fa vincere le partite, ma non tutte. Ci vuole grande testa e grande voglia, bisogna giocare insieme e questa squadra non può fare a meno di tutto questo”.

Vedremo ancora il 4-3-3?

“Mi sembra di sognare. Non so se sono arrivato a 100 partite in Serie A da allenatore, ma credo di averne fatte 5 o 6 con il 4-2-3-1. Tutti sanno che il mio modulo è il 4-3-3. Il discorso è diverso. Se qualcuno non corre e non ci mette quell’atteggiamento che voglio, è giusto che stia fuori. Mi piace far giocare i giocatori forti e di qualità, ma in questo momento stiamo parlando troppo di numeri. Il problema è la mentalità, bisogna avere voglia di fare fatica”.

Domenica però è arrivato un segnale importante…

“Bisogna continuare, non basta per una partita. L’anno scorso la squadra ha battagliato, giocavamo bene tecnicamente ma facevamo tanto anche per non prendere gol, lavorando sotto la linea della palla. Bisogna avere quest’atteggiamento qua, ma la partita con la Roma non basta, dobbiamo dare continuità“.

Quando è arrivato era per Insigne un momento complicato, oggi invece arrivano segnali importanti. È soddisfatto di lui?

“Tecnicamente non posso dirgli nulla, ma lui è il capitano. Voglio vederlo con meno muso, non ha più 22 anni. Deve fare quel salto di qualità per cui gli rompo le scatole tutti i giorni. Ma è troppo musone, quest’atteggiamento deve modificarlo. Ha ancora una lunga carriera davanti e ha il dovere di migliorare. Poi, per il resto, è impeccabile. Ma lo vorrei meno musone e più allegro, non che quando ha 2 o 3 giorni storti soffre di mutismo selettivo”.