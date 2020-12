DIFESA – In Olanda probabile ritorno tra i pali per Ospina

Dopo il netto successo contro la Roma per 4-0, il Napoli ieri ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar. Mister Gattuso si aspetta contro la compagine di Slot una prova di maturità, per confermare quanto visto contro i giallorossi. Rispetto al match di domenica al San Paolo, Ospina dovrebbe partire dal primo minuto, il portiere colombiano ha recuperato dall’infortunio al ginocchio, perciò dovrebbe spuntarla nei confronti di Meret.

Fonte: Il Mattino