Conferenza della vigilia: in serata la parola a Gattuso ed Insigne

Un vero e proprio tour de force quello azzurro. Appena archiviata la bella vittoria sulla Roma di Fonseca ed il Napoli già è alla vigilia dell’impegno europeo. C’è da rendere “ufficiale” il passaggio del turno di Europa League, un qualcosa che dopo la prima, inaspettata sconfitta interna, era diventato tutt’ altro che scontato. Oggi, nel giorno precedente alla gara, come da regolamento Uefa, ci sarà la solita conferenza degli allenatori. Per il Napoli, accanto a mister Gattuso, il capitano degli azzurri, Lorenzo Insigne. Appuntamento per il tardo pomeriggio. Ore 18.45 per le dichiarazioni in attesa del campo.