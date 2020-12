Champions League – Lazio ottimo pari, tris Juventus

Un pareggio e una vittoria per le altre due italiane nelle partite del Mercoledì della penultima giornata di Champions League. Punto d’oro per la Lazio, che pareggia 1-1 in casa del Borussia Dortmund e mette un’ipoteca sugli Ottavi di finale. A Guerreiro risponde Immobile su rigore. I biancocelesti restano al secondo posto nel gruppo F e vanno a +1 punto sul Bruges, decisiva la sfida con i belgi la prossima settimana a Roma. Alla squadra basterà un pareggio o una vittoria per centrare la qualificazione. Tutto facile invece per la Juventus, già qualificata agli Ottavi di finale, che demolisce la Dinamo Kiev per 3-0 con le reti di Chiesa, Ronaldo e Morata e rimane al secondo posto nel grupo G a -3 punti dal Barcellona . Prossima settimana lo scontro diretto con i blaugrana per il primato del girone