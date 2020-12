Champions League – Barça e Chelsea show, colpo PSG

Tanti gol e altri verdetti ufficiali nelle partite del Mercoledì della penultima giornata di Champions League. Tutto deciso nel gruppo E: il Chelsea espugna Siviglia per 4-0 (entrambe le squadre erano già qualificate agli Ottavi di finale) e vince il girone davanti agli spagnoli, che finiscono secondi. Il Krasnodar invece batte 1-0 il Rennes, conquista il 3° posto e va in Europa League. Nel gruppo F vittoria importante del Bruges, che travolge 3-0 lo Zenit San Pietroburgo e va -2 punti dalla Lazio, decisiva la partita con i biancocelesti per i belgi. Tutto facile anche per il Barcellon, che batte 3-0 il Ferencvaros in Ungheria e mette un’ipoteca sulla vittoria del gruppo G, rimanendo sempre a +3 punti sulla Juve. Nel gruppo H colpaccio del Paris Saint Germain, che vince 3-1 in casa del Manchester United e aggancia gli inglesi in testa alla girone insieme anche al Lipsia, che batte all’ultomo secondo l’Istanbul Basaksheir. Il discorso qualificazione tra queste tre squadre è rimandato all’ultima giornata