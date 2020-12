Domani il Napoli andrà ad affrontare all’AFAS Stadion l’Az Alkmaar per la gara di Europa League. L’undici olandese allenati da Slot stanno attraversando un buon momento di forma, la scorsa settimana ha messo in difficoltà in casa la Real Sociedad. Per questo che Gattuso ha recuperato per il centrocampo la “sua” diga, il mediano francese Bakayoko. Elemento indispensabile per chiudere i varchi e far ripartire velocemente la squadra in contropiede.

Fonte: Il Mattino