Castro (direttore ItaSportPress): “Diego? Gli artisti sono artisti, e su Gattuso…”

Giuseppe Castro (direttore di ItaSportPress) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore: “Nessuno tocchi Maradona, ho avuto delle esperienze bellissime in sua presenza, al di là delle emozioni date in campo. Nessun altro giocatore, in 56 anni di calcio, ha dato ciò che ha dato lui. Chi contesta Diego non sa cosa sia il calcio. Gli artisti sono artisti, qualsiasi sia la loro vita privata. Cruciani avrebbe fatto meglio se avesse evitato di scherzare sulla morte di Maradona”.

Osimhen?

“Su questo giocatore c’è stata subito tanta attenzione, ma dopo il 4-0 non si è avvertita la sua assenza”.

Gattuso?

“Rispetto il calcio di Gattuso, lo trovo brillante e anche abbastanza offensivo, quindi francamente faccio fatica a comprendere come possa cambiare la scacchiera. In questo momento la squadra ha una forza offensiva notevole. Gattuso ha dato un’identità al Napoli velocemente e in questo momento sono dell’idea che la squadra, se avesse giocato la partita con la Juve, l’avrebbe vinta”.

Coppa in Europa?

“Il Napoli può tranquillamente proseguire il cammino, vincendo la partita di domani senza problemi”.

Lotta allo scudetto?

“Non avrei scommesso tanto, ma devo ricredermi, il mister Gattuso è molto abile anche nel leggere la partita”.

Ricorso Juventus-Napoli?

“La società andrà fino in fondo, perché merita giustizia. La partita deve essere rigiocato, il calcio è uno sport e va giocato”.