Women’s Euro ’22 – Danimarca-Italia, formazioni ufficiali. Dal primo minuto Giacinti-Bonansea

Questo pomeriggio per l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà in trasferta la Danimarca per la Women’s Euro ’22. Le azzurre cercano punti per conquistare di nuovo il primato in classifica e per farlo il tecnico ex Brescia manderà in campo Bonansea e Giacinti, mentre in difesa ritorna Sara Gama.

Danimarca (4-4-2): M. Christensen; S. Andersen, S. B. Pedersen, Sevecke, Svava; N. Sorensen, S. Troelsgaard, S. J. Pedersen, Snerle; Madsen, Harder. A disposizione: Thisgaard, Larsen, Moller Holdt, Holmgaard, N. Christiansen, Thogersen, Thomsen, Moller. Ct: Sondergaard

Italia (4-4-2): Giuliani: Bergamaschi, Fusetti, Gama, Bartoli; Galli, Caruso, Giugliano, Cernoia; Bonansea, Giacinti. A disposizione: Baldi, Aprile; Linari, Di Guglielmo, Tucceri Cimini, Boattin; Mascarello, Rosucci, Cantore, Sabatino, Girelli, Tarenzi Ct Bertolini

La Redazione