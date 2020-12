Women’s Euro ’22 – Danimarca-Italia 0-0, prova di spessore per le ragazze di Bertolini

Questo pomeriggio in Danimarca l’Italia del c.t. Bertolini ha affrontato le scandinave per cercare punti in vista dei prossimi Europei 2022. Prima frazione le azzurre partono forte e sfiorano il vantaggio con Giacinti che su cross di Bergamaschi non colpisce bene di testa. Tatticamente l’Italia è messa bene in campo, rischia solo con la quasi autorete di Bonansea che salva sulla linea. Nella ripresa le padroni di casa partono meglio e sfiorano due volte il gol. Prima con Madsen, parata di Giuliani e poi traversa di Harder che forse varca la linea di porta. Le azzurre, scampato il pericolo hanno l’occasionissima per passare, Giacinti serve Bonansea, ma la punta della Juventus si fa neutralizzare dal portiere della Danimarca. Nel finale le scandinave sfiorano la rete con Moller, ma anche stavolta si supera il portiere delle azzurre. Un punto che potrebbe anche essere prezioso per la classifica delle migliori seconde, in vista della gara contro Israele di Febbraio, ma gara di spessore per le ragazze di Bertolini che strappano un punto alla prima della classe.

La Redazione