Il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di giovedì all’AFAS Stadion contro l’Az Alkmaar per l’Europa League, ore 21,00. La squadra ha iniziato con la fase di attivazione in palestra. A seguire sul campo 1, esercitazioni in passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitella a campo ridotto. Terapie tra palestra e campo per Victor Osimhen.

Fonte: sscnapoli.it