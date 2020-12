Stipendio pagato in anticipo, regolarmente accreditato per calciatori e staff del Napoli

Lo stipendio al Napoli proprio in queste ore. Il club azzurro non ha atteso la scadenza di oggi e ha proceduto al pagamento della prima mensilità, come da accordi in Lega Calcio. La seconda verrà saldata entro la fine dell’anno. In questa stagione, giusto ricordare, le mensilità sono 10 e in queste 10 ci sono spalmati anche gli ingaggi relativi aimesi di luglio e agosto. Sul fronte Osimhen, c’è una frenata dello staff medico sui tempi di recupero: l’attaccante continua ad avvertire fastidio alla spalla. È vero che la lussazione non preoccupa più ma è evidente che c’è bisogno ancor di altro riposo. Salta l’Olanda ma difficile ipotizzare un suo impiego persino con il Crotone, serve ancora pazienza e riabilitazione per evitare che possano insorgere guai più seri. Ancora ieri, il nigeriano era al lavoro a Castel Volturno perché, sia pure immobilizzato da un tutore, sta svolgendo delle sedute personalizzate. Il rientro in gruppo è rinviato. Fonte: Il Mattino