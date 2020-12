Quando rientrerà dall’infortunio Osimhen rischia di finire in panchina

L’analisi è sulle pagine odierne della Gazzetta dello sport sul possibile ritorno in campo di Osimhen e sulle scelte di Gattuso in merito.

“Una revisione tattica, che ha confermato quanto possa essere più funzionale il centrocampo a tre anziché a due. Un modulo, quest’ultimo, che l’allenatore ha adottato per consentire a Mertens e Bakayoko di giocare insieme. Ma la parte iniziale della stagione ha evidenziato quanto sia complicato per rinunciare a un centrocampista, soprattutto contro squadre che praticano un calcio altrettanto di qualità e rapidità. Con queste due doti, il Milan ha sbancato il San Paolo non più tardi di una quindicina di giorni fa. Il 4-3-3, dunque, creerà sicuramente un tantino di imbarazzo in Gattuso che dovrà fare le scelte. Osimhen dovrebbe essere prossimo al rientro e nel tridente offensivo potrebbe non trovare posto, così come Zielinski potrebbe essere l’uomo per la svolta a centrocampo. La trasferta di Crotone, in programma domenica, darà maggiori indicazioni sulle intenzioni dell’allenatore”.