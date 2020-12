Porzio: “Nel nome di Maradona bisogna costruire campi da calcio in tutte le Municipalità”

NAPOLI – “Non ci limitiamo ad intitolare lo stadio a Diego Armando Maradona, ma costruiamo dieci campi di calcio in tutte le Municipalità di Napoli dando loro il nome di Dieguito. Sarebbe un’iniziativa fondamentale per i giovani per cui il Pibe rappresenta tutt’oggi una grande fonte di ispirazione. Potrebbe finanziarli ognuno di noi con una piccola donazione senza aver bisogno di sponsor o delle istituzioni. Una grande opportunità per far nascere quella cantera di cui si parla da tanti anni, che però è rimasta sempre e solo una bella idea”. Così Franco Porzio, oro olimpico a Barcellona e presidente dell’Acquachiara, negli studi di Supergoal, il programma condotto da Mariù Adamo.

“Maradona ha rappresentato per noi napoletani un amore, una passione smisurata, perché si è messo davanti a noi interiorizzando le nostre problematiche, le nostre difficoltà, donandoci dignità e grande senso di rivalsa. E poi da sportivo – ha concluso Porzio – ha fatto qualcosa di unico vincendo quasi due mondiali da solo, un qualcosa di mai visto in nessun tipo di sport”.