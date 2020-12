Pedullà: “Credo che il Napoli abbia in organico un presunto fenomeno”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri contro la Roma: “Io credo che il Napoli abbia in organico un presunto fenomeno. Mi riferisco a Piotr Zielinski. Ho sempre l’impressione che gli manchi ancora un piccolo step per fare davvero la differenza. Ma ha dei colpi eccezionali“.

Demme?

“Chi lo ha criticato non capisce nulla di calcio. Non sa nemmeno chi sia Diego Demme. Magari pensa che il centrocampista tedesco sia un allevatore. Non si può mettere in dubbio la qualità del calciatore ex Lipsia. La bella prova di Diego contro la Roma, per quello che mi riguarda, non è affatto una sorpresa. Demme è un calciatore importante“.