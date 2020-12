Onofri: “Maradona un fenomeno, quando si fanno i paragoni su Pelè…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Claudio Onofri, allenatore.

“Maradona? Un fenomeno, quando si fanno dei paragoni con Pelè mi viene sempre da pensare che, da un punto di vista dei fondamentali, il brasiliano era anche superiore ma quando i bambini danno due calci al pallone pensavano di diventare come Maradona. Volevano fare le cose che faceva lui con istinto, fantasia, estro, dribbling. Io ho giocato contro Platini e Zico ma non ce l’ho fatta a giocare contro Diego. Parlando con Castellini mi diceva che in allenamento si vedevano cose che in partita si vedevano anche meno. Aveva una fantasia e una tecnica superiori. Metamorfosi del Napoli? Sicuramente c’è stato un aspetto mentale per quello che è successo. Sotto il profilo tattico ho sempre sostenuto che il 4-3-3 dia la possibiltà di correre un po’ meno indietro. Nonostante il passo indietro in realtà si è fatto un passo in avanti. Ritengo il Napoli nei primi 12-14 giocatori affine alla lotta per lo Scudetto”.