Oddo: “Iniziare l’azione dal basso col portiere è solo una moda”

Fracesco Oddo, allenatore, è intervenuto su Radio CRC, ecco le sue parole: “In una partita sono importanti i concetti di gioco; nel momento in cui sono chiari, come quando vengono rispettate determinate posizioni in campo, è chiaro che poi modificare di poco il sistema è una variante che non ha molto peso. Quando, invece, i concetti non sono gli stessi sempre, questo provoca difficoltà. Gattuso è stato molto intelligente, ha fatto ciò che doveva fare: quando arrivi in una squadra che ha un gioco definito come quello di Sarri, devi solo cercare di capire cos’è che non va in quel modulo e cos’è che va. A quel punto, ciò che non va lo cambi, ciò che va lo conservi. Prendo ad esempio la mia esperienza: quando arrivai al Salerno lasciai le cose invariate in fase offensiva, ma in fase difensiva improntai il gioco diversamente. A quel punto iniziammo a segnare molti gol, subendone pochissimi. Questo è esattamente quello che ha fatto Gattuso, ottenendo grossi risultati con un Napoli che, a mio avviso, ha grandissime potenzialità. Sono dell’opinione che quest’anno, a causa dell’emergenza covid, avere una rosa molto lunga sia necessario. Iniziare l’azione dal basso col portiere è solo una moda, la palla bisogna tenerla, perché, finché l’abbiamo noi, gli avversari non possono far male”