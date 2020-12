Oddo: “Cosa manca al Napoli? La convinzione nei propri mezzi”

Fracesco Oddo, allenatore, è intervenuto su Radio CRC, ecco le sue parole: “Cosa manca alla squadra? La convinzione dei propri mezzi, la convinzione di essere esattamente all’altezza degli avversari per la lotta al campionato. Il Napoli può competere per lo scudetto. Gattuso imborghesito? Vedo le partite che il Napoli gioca e non credo che il mister abbia abbandonato la “cazzimma”, lo trovo molto motivato anche a fine partita. Come giocatore è stato sempre un lottatore e mai un giocatore tecnico, come allenatore invece sta cercando di fondare la sua squadra anche sulla tecnica e sulla tattica; ricordiamo che non si va avanti solo con la cazzimma. I giocatori devono solo auto convincersi che possono vincere. Azioni partite dal portiere? Non le condivido assolutamente, sono sempre stato un allenatore tattico, che puntava la partita sul possesso palla. Il Napoli di Gattuso lotterà per vincere lo scudetto”