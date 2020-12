“Napoli, lo stile Sarri è la coperta di Linus degli azzurri”, titola stamane il Corriere dello Sport . In questo viaggio alla ricerca di se stesso, attraverso riflessioni e cambiamenti, Gattuso ha scelto di fermarsi e tornare indietro, riprendendosi il calcio che più gli piace, quello del “copia e incolla”, che trascina ben dentro al 4-3-3 e riporta ad un’epoca gioiosa, densa di tagli e sovrapposizioni, con sventagliate a cambiare gioco, campo e persino umore. C’è del “Sarrismo” che avanza, è un vorticoso inseguimento non del passato ma della natura stessa di una squadra che sa starci benissimo sotto la propria coperta di Linus. C’è un Napoli che è nato lo scorso dicembre proprio per esibire quell’indole un po’ scugnizza, con Gattuso che nell’impatto bruciante con il Parma scelse di recuperare il 4-3-3 per poi andare avanti tutta nel suo progetto. Fonte: TuttoMercatoWeb.com