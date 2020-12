Napoli-Gattuso, questa è la settimana del definitivo twitter presidenziale

Il Napoli e Gattuso si sono detti sì, ma da un mese, però manca il famoso twitter presidenziale per sugellarlo definitivamente. L’accordo è fino al 2023 con opzione per l’anno successivo e l’ingaggio si aggira intorno al 1,9 milione bonus compresi. Come sempre succede con i contratti del Napoli, ci sono ancora parti burocratiche da risolvere, ma che ora sembrano essere state risolte. Questa dovrebbe essere la settimana dell’annuncio prima della trasferta di Crotone, come detto anche dal collega della Rai Ciro Venerato ieri a Radio Kiss Kiss. Si attende solo il cinguettio di De Laurentiis.

Fonte: Repubblica