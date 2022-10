Matteo Politano: “Vincere la Supercoppa per dedicarla a Maradona. Le polemiche? Le parole se le porta via il vento”

Sulle corsie laterali la concorrenza è tanta, qual è il maggior pregio di Lozano e quello di Politano? E i difetti? “Siamo due giocatori simili. Abbiamo un bel rapporto. E’ normale che quando sei in una squadra importante come il Napoli ci siano tanti giocatori forti. Siamo molto simili, anche caratterialmente siamo entrambi timidi e ci troviamo bene anche per quello”.

Dopo l’avventura positiva col Sassuolo, tappa non felicissima all’Inter, e infine il Napoli: è al punto d’arrivo più importante della sua carriera? Sogna di vincere lo scudetto già quest’anno con questa maglia magari con un suo gol decisivo? “Segnare il gol scudetto sarebbe un bel sogno. Cercavo un rilancio, dopo i mesi non bellissimi con l’Inter. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo. Spero che sia la piazza ideale per continuare ad affermarmi anche in futuro”.

Nel ruolo di centrale alle spalle della prima punta tra Zielinski, Politano, Insigne, Osimhen, Lozano e Mertens, chi può ricoprire meglio questo compito? “Questa domanda andrebbe girata al mister, perchè è lui che fa le scelte. Siamo tutti giocatori che possono giocare in quel ruolo, poi 4-3-3 o 4-2-3-1 cambia poco. L’importante è che la squadra vada tutta nella stessa direzione”.

Quanto vi manca la Champions e l’urlo dei tifosi dello Stadio Diego Armando Maradona? “Il nostro obiettivo di quest’anno è ritornare in Champions, l’anno scorso non ci siamo riusciti. Quindi vogliamo riprovarci quest’anno perchè la Champions ci manca tantissimo”.

Il Covid ha cambiato il calcio, il fattore campo ormai non conta più? “Più che il calcio, il covid ha cambiato il mondo intero. E’ un momento molto difficile per la storia italiana e mondiale. Nel calcio ci sono le porte chiuse, all’inizio è stata dura, poi ci siamo un po’ ambientati. Di sicuro ci mancano tantissimo i nostri tifosi”.

La città di Napoli, Ginevra, il cane Baloo: cosa vuole di più dalla vita? “Chissà, magari tra un po’ anche un figlio. E’ sempre bello. Adesso sto bene a casa con Ginevra e Baloo. Sto vivendo molto bene a Napoli e per questo motivo sono molto contento”.

Lo lanciamo un tweet al c.t. Roberto Mancini in vista degli Europei? “Cercherò di dare sempre il massimo, poi sarà lui a scegliere. Sto cercando di fare bene con il Napoli, in seguito si vedrà. So che non è facile. Punto all’Europeo, ma ci sono tanti giocatori bravi”.

Infine il suo saluto ai tifosi del Napoli e ai followers di Napoli Magazine: che promessa sente di fargli? “Saluto tutti i tifosi che che ci seguono con grande affetto, soprattutto tramite social networks in questo periodo. Prometto il massimo impegno e spero di vederli presto allo stadio”.

Fonte: napolimagazine.com