Maradona – La statua in città. I dettagli dell’iniziativa

Maradona, la statua in città. L’iniziativa di Marte Sport Live è nata da un mandato ricevuto dall’azienda Rigione statue sacre. Alla nota e storica trasmissione sportiva è stato chiesto di fare da tramite con istituzioni e città per la collocazione e l’iconografia di una statua in vetro resina che la Rigione ha intenzione di donare alla città. Marte sport live sta interpellando le istituzioni sulla collocazione e gli ascoltatori su quale icona scegliere per rappresentare Maradona nel modo più significativo possibile.

Nella trasmissione odierna in onda su Radio Marte sono emerse due volontà popolari: collocare la statua all’esterno dello stadio oppure di fronte alla stazione centrale. Al momento, la maggioranza vorrebbe veder rappresentato Diego nuovamente col pallone attaccato in testa o col pallone sul piede sinistro intento a calciare la punizione con la quale nell’85 il Napoli sconfisse la Juve (quella con Tacconi in porta per intenderci) o ancora qualcuno ha proposto il pallone sulla mano di D10s del gol con l’Inghilterra.

Il sondaggio però non termina qui: domani Marte Sport Live continuerà ad accogliere i pareri istituzionali e popolari. Nel frattempo l’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, intervenendo a Marte Sport Live ha preso a cuore l’iniziativa: “tra le diverse iniziative per il futuro, abbiamo anche avviato consultazioni e procedure per stabilire dove collocare la statua che raffigura Maradona”.

