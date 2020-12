Lady Insigne ci mostra l’altro Lorenzo: ed il capitano piace

E’ sempre stato molto geloso, Lorenzo. Sia della moglie che della sua vita familiare. Ora, grazie all’ arrivo di Jenny, lady Insigne, sui social, stiamo scoprendo il capitano “tenero”, affettuoso, innamorato. Jenny è sbarcata su Instagram con un profilo personale (Jenny Darone-Insigne) che nell’arco di un mese ha già raggiunto oltre 52mila followers. Mette in mostra in maniera semplice le dinamiche quotidiane della sua famiglia, una famiglia normale, fatta di bambini e condivisione. Anche grazie al nuovo profilo social della moglie, il capitano del Napoli è entrato ulteriormente nei cuori dei napoletani perché il lato di padre che gioca con i figli, che impasta, che fa l’albero di Natale, che bacia la moglie, piace ai napoletani. Jenny difende ed ha difeso il marito da attacchi spesso inopportuni ed inutili, ribadendo quanto speciale fosse Lorenzo come uomo, e che lo scherzo delle Iene cui era stato vittima due anni fa non rispecchiava affatto le sue qualità morali.