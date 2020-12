Juve/Napoli: il responso del CONI “per forza” entro fine anno

Dopo la vittoria con la Roma anche Gattuso ne ha riparlato. La partita non disputata a Torino resta un “caso irrisolto”. E si attende il responso della giustizia. Il ricorso prosegue il suo iter. La Repubblica di oggi aggiorna sullo stato dei fatti. Al CONI il Napoli chiederà la cancellazione del 3-0 a tavolino, la revoca del punto di penalizzazione e ovviamente la possibilità di poter rigiocare sul campo la partita contro i bianconeri. L’unica data a disposizione per il recupero sarebbe eventualmente quella del 13 gennaio. Tenuto conto della “data”, il responso dal parte del CONI, dovrebbe arrivare “per cause di forza maggiore” entro la fine del 2020. De Laurentiis, peraltro, ha promesso a Gattuso e ai giocatori che andrà fino in fondo. Se necessario, il presidente del Napoli si rivolgerà al TAR.