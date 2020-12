Il monito di Diego jr: “Pregate di non incontrami mai!”

Ognuno è libero di esprimere opinioni, ma i giudizi, soprattutto quelli morali, sono davvero disgustosi. Oltre che inutili. Spesso, chi parla, e lo fa in pubblico, proprio non capisce che dall’ altro lato c’è chi può soffrire davvero per le loro affermazioni. Su Diego Maradona tutti si sono sentiti in diritto di parlare. Anche da morto. Una meschinità che rileva, semmai ce ne fosse bisogno, lo spessore morale inesistente di alcuni personaggi. Tra le critiche più aspre, che proprio non sono piaciute ai napoletani, quella di Giuseppe Cruciani, giornalista e opinionista tv, che aveva detto di Diego: «Non si può piangere per un cocainomane». La frase non è andata giù, come era ovvio che fosse, a Diego Armando Maradona Jr, figlio napoletano del Pibe: «Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset» ha scritto su Instagram.