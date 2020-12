Il Napoli oggi tornerà oggi ad allenarsi in vista della trasferta in Olanda per la sfida contro l’Az Alkmaar di Europa League. Per mister Gattuso potrebbero esserci altre buone notizie, il terzino albanese Elsed Hysaj all’ultimo giro di tamponi è risultato negativo. Nelle prossime ore farà un nuovo test e sarà confermata la negatività tornerà presto ad allenarsi in gruppo.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno