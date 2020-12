Guadagno: “Hysaj nelle ultime uscite è cresciuto, può avere estimatori”

Guadagno, caporedattore di www.amonsport.it, è intervenuto su Radio CRC, ecco le sue parole:

“La questione Hysaj è complessa, trattare con Mario Giuffredi non è facile perché il Napoli ha degli interessi grandi in ballo con il procuratore, d’altronde la questione Hysaj è in piedi già da un po’, il rinnovo è in

stallo da diverso tempo, Gattuso ha più volte espresso il proprio gradimento, ma con la società sembra ci sia uno stallo. Hysaj nelle ultime uscite è anche cresciuto, non escludo quindi che possa avere qualche estimatore concreto in giro per l’Italia e per l’Europa. Quando il giocatore è sceso in campo, secondo il mio punto di vista male non ha fatto. Spesso Di Lorenzo è stato additato come giocatore non in grado di giocare nel Napoli, quindi credo che il terzino albanese sia su un gradino più in alto, almeno per i tifosi. Al Napoli servono dei terzini di dimensioni internazionali. Lobotka? A livello tattico è il calciatore che si è inserito meno nella scacchiera di Gattuso, facendo delle partite che i tifosi e lo stesso Napoli non si aspettavano. Milik? È una situazione spinosa, penso che il Napoli sia davvero in difficoltà con l’attaccante polacco che, secondo il mio punto di vista, ha fatto un errore nel non accettare la cessione. Ha giocato pochissimi minuti e rischia di perdere anche la nazionale dove era, invece, un perno fisso. L’affare con l’inter è uno dei tanti affari che è in piedi, ma credo che il Napoli qualcosina in centrocampo dovrà fare. Il vero Napoli di quest’anno non l’abbiamo ancora visto, Gattuso non ha mai vinto più di tre partite consecutive, quindi manca ancora continuità. Il mister deve lavorare ancora tanto, la squadra non ha ancora un’identità tattica”.