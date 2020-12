[Grafici] Un anno di Napoli, cosa è cambiato

In un anno che Gattuso è seduto sulla panchina del Napoli, la situazione ambientale è cambiata, dall’ammutinamento, alla lotta per i primi posti in questo inizio di stagione. Il modulo è sempre lo stesso 4-3-3, ma con diverse novità tattiche. Domenica contro la Roma Zielinski ad esempio ha giocato tra il centrocampo e la trequarti, dando pochi punti di riferimento. L’elemento chiave è stato Demme che ha dato una mano davanti alla difesa. I tre là davanti hanno fatto il resto per fare giocate e portare a casa l’intera posta in palio. Il modulo però resta sempre il 4-2-3-1 ma cambia a seconda delle gare, insomma una squadra camaleontica.

Fonte: Corriere dello Sport