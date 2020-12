DIFESA – In Olanda tre possibili cambi di Gattuso

Oggi il Napoli ritornerà ad allenarsi a Castel Volturno, in vista della trasferta in Olanda contro l’Az Alkmaar, sfida valevole per la fase a gironi di Europa League. Il tecnico degli azzurri Gattuso sta pensando ad alcuni cambi di formazione da mandare in campo giovedì sera. In porta stavolta è il turno di Ospina, recuperato dopo l’infortunio al ginocchio. In difesa le certezze sono Di Lorenzo e Koulibaly, mentre Maksimovic e a sinistra Ghoulam, le possibili novità. Le prossime sedute di allenamento diranno se queste conferme ci saranno oppure no.

Fonte: CdS