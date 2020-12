Champions League – Zampata Liverpool, stop Bayern, tonfo Real Madrid

Arrivano altri verdetti ufficiali nella penultima giornata dei gironi di Champions League. Nel gruppo A si ferma dopo 12 vittorie il Bayern Monaco, che impatta 1-1 con l’Atletico Madrid. Nell’altra partita colpaccio del Salisburgo, che vince 3-1 in Russia con la Lokomotiv Mosca. Tutto rimandato all’ultima giornata per capire chi tra le tre squadre andrà agli Ottavi di finale. Nel gruppo B (Inter) cade il Real Madrid, che perde 2-0 con lo Shakthar Donetsk e si fa agganciare al 2° posto dagli ucraini. Tutto si deciderà in ultima giornata di fuoco. Finisce 0-0 il big match del gruppo C tra Porto e Manchester City, che regala la qualificazione ad entrambe le squadre. Successo importante del Marsiglia, che batte 2-1 l’Olympiacos e torna in corsa per il terzo posto, che vale l’Europa League. Vola agli Ottavi infine anche il Liverpool, che stende 1-0 l’Ajax, stacca il pass qualificazione e vince anche il gruppo D (Atalanta)