Champions League – Colpaccio Inter, è ancora viva! Atalanta pari d’oro

Una vittoria e un pareggio importantissimi nella 5a giornata dei gironi di Champions League. Successo preziosissimo dell’Inter, che vince 3-2 in Germania con il Borussia Moenchengladbach con i gol di Darmian e la doppietta di Lukaku, in mezzo la doppietta di Plea. I neroazzurri vanno a 5 punti, sempre ultimi nel gruppo B, ma a -2 punti dal secondo posto e tornano in corsa per gli Ottavi di finale. Ora la squadra di Conte dovrà battere lo Shakthar e sperare nella sconfitta del Moenchengladbach. Soffre tanto l’Atalanta che pareggia 1-1 con il Midtylland ma fa un bel passo avanti verso la qualificazione: a Schulz risponde Romero. I bergamaschi vanno al secondo posto nel gruppo D a +1 punto sull’Ajax, tutto si deciderà nello scontro diretto in Olanda