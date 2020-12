CENTROCAMPO – Contro l’Az Alkmaar ritorna in mediana Bakayoko

Il Napoli, dopo il netto successo contro la Roma, è proiettato alla sfida in Europa League contro l’Az Alkmaar, penultima gara della fase a gironi. Rispetto alla sfida contro i giallorossi, previsto il ritorno dal primo minuto di Bakayoko, dopo la squalifica in campionato. Al fianco del mediano francese pronto Lobotka, con la panchina per Fabian Ruiz e Demme. Centrocampo nuovo ma con l’obiettivo di confermarsi anche in campo internazionale.

Fonte: Corriere dello Sport