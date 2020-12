CALCIO FEMMINILE – Milena Bertolini (c.t. Italia): “In Danimarca puntiamo alla vittoria”

Oggi alle ore 17,15 l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà la Danimarca in trasferta, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e quindi la qualificazioni ai prossimi Europei 2022 in Inghilterra. “Ogni partita ha una storia a sé, vediamo quello che succederà nel corso della gara ma è troppo aleatorio pensare di provare a ottenere il pareggio – ha dichiarato – Loro sono le favorite del girone, sono una squadra forte, lo hanno dimostrato anche contro di noi, ma in quel match non abbiamo giocato tutte le nostre carte. Domani dovremo mettere in mostra le nostre qualità e giocarcela fino alla fine”.

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).

Martedì 1° Dicembre

Ore 17.15 Gara Danimarca-Italia

Mercoledì 2 Dicembre

Ore 10 Rientro in Italia

Fonte: figc.it