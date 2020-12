Bucciantini: “Maradona ha fatto la rivoluzione in campo”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte a proposito della scomparsa di Diego Armando Maradona: “È stata una settimana di grande commozione, al di là di tutto anche delle polemiche davanti a un lutto ci siamo ritrovati. Maradona ha fatto una rivoluzione in campo vincendo lo scudetto in un decennio difficile. Ha portato l’Argentina in cima al mondo, questa emozione ha compattato la squadra. La squadra ha mostrato la sua ambizione deve lottare per il titolo con Milan Inter e Juventus”.